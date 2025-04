Papa Francesco Cardinale Makrickas ecco come ha scelto la tomba in Santa Maria Maggiore

Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica di Santa Maria Maggiore, spiega la scelta di Papa Francesco per la sepoltura. Il Cardinale rivela: “Sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la più importante Basilica dedicata alla Madonna, in una tomba semplice, senza orpelli né cose preziose, in linea con quanto chiesto da lui”.“Parlai con il Papa di una sua eventuale sepoltura qui da noi ma lui mi rispose che i Papi devono stare in San Pietro. Qualche tempo dopo mi richiamò per dirmi che la Madonna in sogno gli aveva chiesto di pensare alla sua tomba. Era contento del fatto che pensasse a lui e mi disse allora di trovare un posto adatto all’interno della Basilica. Sarà una tomba molto semplice – ha aggiunto – in linea con il messaggio del suo pontificato”. Lapresse.it - Papa Francesco, Cardinale Makrickas: ecco come ha scelto la tomba in Santa Maria Maggiore Leggi su Lapresse.it Rolandas, arciprete coadiutore della Basilica di, spiega la scelta diper la sepoltura. Ilrivela: “Sarà sepolto nella Basilica di, la più importante Basilica dedicata alla Madonna, in unasemplice, senza orpelli né cose preziose, in linea con quanto chiesto da lui”.“Parlai con ildi una sua eventuale sepoltura qui da noi ma lui mi rispose che i Papi devono stare in San Pietro. Qualche tempo dopo mi richiamò per dirmi che la Madonna in sogno gli aveva chiesto di pensare alla sua. Era contento del fatto che pensasse a lui e mi disse allora di trovare un posto adatto all’interno della Basilica. Sarà unamolto semplice – ha aggiunto – in linea con il messaggio del suo pontificato”.

Su questo argomento da altre fonti

E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

Papa Francesco, cardinale Bassetti: “Felici della sua ripresa, seguirà consigli dei medici” - (Adnkronos) – Oggi, domenica 23 marzo, Papa Francesco verrà dimesso dall'ospedale Gemelli e tornerà a casa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, con l’Adnkronos esprime la “grande gioia” per il fatto che tra poche ore il Pontefice potrà finalmente ritornare nella residenza di Santa Marta. "E’ nelle mani di ottimi medici […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco ricoverato, l’omelia del cardinale Michael Czerny - Papa Francesco ha inviato un messaggio domenica ringraziando i volontari per il “miracolo della tenerezza” che offrono ai malati, mentre continua la sua ripresa dalla doppia polmonite. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e che porta milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari che il papa avrebbe dovuto celebrare. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, Cardinale Makrickas: ecco come ha scelto la tomba in Santa Maria Maggiore; Il Papa e la Salus Populi Romani, l’amore di un figlio per la Madre; Makrickas: «La Madonna ha indicato a Francesco il luogo della sepoltura»; Papa Francesco e Rolandas Makrickas, chi è il cardinale che gli ha suggerito la tomba a Santa Maria Maggiore.. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore, poi gli apparve la Madonna e gli disse "Preparati la tomba"» - Un racconto mistico e sorprendente. Un legame, quello con Vergine Maria, che ha accompagnato il Pontefice durante tutti i suoi 12 anni di ... 🔗msn.com

Papa, cardinal Makrickas: così ha scelto la tomba a Santa Maria Maggiore - Roma, 25 apr. (askanews) - Il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, che diventerà custode della tomba di Papa Francesco, alla vigilia dei funerali del Pontefi ... 🔗libero.it

Papa Francesco, Cardinale Makrickas: ecco come ha scelto la tomba in Santa Maria Maggiore - (LaPresse) "Sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la più importante Basilica dedicata alla Madonna, in una tomba semplice, ... 🔗stream24.ilsole24ore.com