Papa Francesco Becciu entrerà o no in Conclave Giallo su due lettere di Bergoglio

Becciu, condannato in primo grado dal Tribunale vaticano per lo scandalo del Palazzo di Londra in attesa dell'appello e privato dei diritti connessi al cardinalato, entrerà o no in Conclave? Al momento, il Vaticano tace sul punto rinviando a dopo i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno domani, sabato .L'articolo Papa Francesco, Becciu entrerà o no in Conclave? Giallo su due lettere di Bergoglio proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina"Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito"Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado"MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio"

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, cardinale Becciu silurato da Bergoglio contesta esclusione dal Conclave: "Ho diritto di partecipare" - "La lista del Vaticano non ha valore giuridico", ha commentato il porporato sardo, la decisione sulla sua ammissione è ora in mano alla congregazione generale dei cardinali Il cardinale Angelo Becciu, "licenziato" da Papa Francesco nel lontano 24 settembre 2020 ha contestato la lista della Sa 🔗ilgiornaleditalia.it

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il dolore e la commozione per la morte di papa Francesco e i ragionamenti, già avviati da tempo in realtà, sul suo successore. Sono le due anime che convivono in questi giorni. Dopo i funerali, i programma sabato 26 aprile, sarà tempo di Conclave per eleggere il successore del papa "venuto dalla... 🔗europa.today.it

