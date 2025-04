Papa Francesco aveva detto no alla sepoltura a Santa Maria Maggiore poi la svolta ‘Mi ha parlato’

aveva detto no, ma poi qualcosa, o qualcuno, lo ha fatto cambiare idea. Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, e lo ha deciso dopo una “conversazione” con la Madonna. A raccontarlo è il cardinale Rolandas Makrickas, commissario e coadiutore della basilica.‘La Madonna mi ha parlato, mi ha detto di prepararmi la tomba’“Mi ha detto: ‘La Madonna mi ha parlato, mi ha detto di prepararmi la tomba. Sono felice che non si sia dimenticata di me’” – ha confidato Makrickas. Una frase semplice, ma carica di spiritualità, che testimonia il profondo legame del Pontefice con l’icona della “Salus populi romani”, custodita nella basilica Mariana più importante di Roma.Francesco aveva già visitato Santa Maria Maggiore in forma privata pochi giorni prima della sua morte. Notizieaudaci.it - Papa Francesco aveva detto no alla sepoltura a Santa Maria Maggiore, poi la svolta: ‘Mi ha parlato’ Leggi su Notizieaudaci.it La rivelazione del cardinale Rolandas MakrickasInizialmenteno, ma poi qualcosa, o qualcuno, lo ha fatto cambiare idea.sarà sepolto nella Basilica di, e lo ha deciso dopo una “conversazione” con la Madonna. A raccontarlo è il cardinale Rolandas Makrickas, commissario e coadiutore della basilica.‘La Madonna mi ha parlato, mi hadi prepararmi la tomba’“Mi ha: ‘La Madonna mi ha parlato, mi hadi prepararmi la tomba. Sono felice che non si sia dimenticata di me’” – ha confidato Makrickas. Una frase semplice, ma carica di spiritualità, che testimonia il profondo legame del Pontefice con l’icona della “Salus populi romani”, custodita nella basilicana più importante di Roma.già visitatoin forma privata pochi giorni prima della sua morte.

