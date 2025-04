Papa Francesco arrivati 150 mila fedeli per l’ultimo saluto

Ultimo giorno di saluto a Papa Francesco, quasi 150 mila finora i pellegrini entrati nella Basilica di San Pietro. Servizio di Cristiana Caricato

Cosa riportano altre fonti

