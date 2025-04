Papa Francesco arrestati 8 borseggiatori di pellegrini in San Pietro

Papa Francesco ha reso necessario il rafforzamento non solo dei servizi di controllo per garantire la sicurezza ma anche quelli per contrastare i reati contro il patrimonio, nello specifico furti e borseggi nei luoghi di maggiore afflusso, presso le fermate metropolitane e bus, e a bordo dei mezzi pubblici, lungo le vie di afflusso dei fedeli in tutte le direttrici che conducono al Vaticano e a Santa Maria Maggiore.In questo contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nelle ultime 48 hanno arrestato 8 persone e ne hanno denunciate altre 4. Nello specifico, tre persone sono state bloccate a bordo delle linee della metropolitana – presso le fermate Manzoni, Vittorio Emanuele e Arco di Travertino – subito dopo aver derubato tre passeggeri diretti a Santa Maria Maggiore, asportando effetti personali, portafogli e smartphone.

