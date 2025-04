Papa Francesco annunciò la scelta della sua tomba con una telefonata 8220La Madonna mi ha detto preparati8221

della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sabato Papa Francesco sarà tumulato dopo i funerali. "Chiamò il commissario straordinario e gli disse: La Madonna mi ha detto preparati la tomba" ha raccontato il prelato. Leggi su Fanpage.it La rivelazione del Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete e CoadiutoreBasilica di Santa Maria Maggiore, dove sabatosarà tumulato dopo i funerali. "Chiamò il commissario straordinario e gli disse: Lami hapreparati la" ha raccontato il prelato.

E' morto Papa Francesco, l'annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E' morto Papa Francesco, l'annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35.

Papa Francesco, il giallo dei 5 minuti tra l'annuncio della diretta da Casa Santa Marta e la notizia della morte: cosa è successo - Roma, 21 aprile 2025 – C'è un piccolo particolare che non torna nella sequenza di notizie sulla morte di papa Francesco. L'annuncio del "ritorno di Bergoglio alla casa del Padre", dato dal cardinale Kevin Farrell e battuto dalle agenzie di stampa di tutto il mondo alle 9,57 in punto, è stato preceduto da un'altra notizia di tutt'altro tenore, quella diffusa dalla sala stampa vaticana e ripresa dai media, che comunicava l'imminente avvio di una trasmissione in diretta dalla Cappella di Casa Santa Marta.

Juventus Next Gen, la partita contro il Messina non si giocherà! Arriva l'annuncio correlato ai funerali di Papa Francesco: le parole - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, la partita contro il Messina non si giocherà: ecco l'annuncio ufficiale concomitante ai funerali di Papa Francesco La 34^ giornata di Serie A si giocherà solo parzialmente a causa dei concomitanti funerali di Papa Francesco. Questo è quanto annunciato da Nello Musmeci. Il ministro della Protezione Civile ha detto ufficialmente che le partite di sabato non si giocheranno, mentre quelle programmate di domenica si disputeranno regolarmente.

