Papa Francesco alert Protezione civile allarma cittadini e turisti

cittadini italiani che si sono messi in viaggio per raggiungere la Capitale e partecipare ai funerali di Papa Francesco. Piano straordinario dell’Anas per la viabilità. Alle 13.10 di oggi l’It-alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione civile spaventa cittadini e turisti che si trovavano in quel momento all’interno del Grande Raccordo Anulare. Tutti si sono così precipitati a controllare i propri dispositivi scoprendo che il messaggio di allerta riguardava gli orari di chiusura di San Pietro e della Basilica per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Servizi di Antonella Mazza Teruel Papa Francesco, alert Protezione civile allarma cittadini e turisti TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, alert Protezione civile allarma cittadini e turisti Leggi su Tv2000.it Molti saranno anche iitaliani che si sono messi in viaggio per raggiungere la Capitale e partecipare ai funerali di. Piano straordinario dell’Anas per la viabilità. Alle 13.10 di oggi l’It-, il sistema di allarme pubblico dellaspaventache si trovavano in quel momento all’interno del Grande Raccordo Anulare. Tutti si sono così precipitati a controllare i propri dispositivi scoprendo che il messaggio di allerta riguardava gli orari di chiusura di San Pietro e della Basilica per l’ultimo saluto a. Servizi di Antonella Mazza TeruelTG2000.

Funerali Papa Francesco, il sistema IT-alert utilizzato per fornire indicazioni utili ai fedeli; Allarme It Alert a Roma per papa Francesco. Cittadini preoccupati, poi la spiegazione; Papa Francesco, l'alert della Protezione civile sulle chiusure a San Pietro; Papa Francesco, l'alert della Protezione civile sulle chiusure a San Pietro.

