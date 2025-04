Papa Francesco a Roma It alert spaventa i cittadini messaggio impazza sui social

messaggio, previsto per gravi emergenze o catastrofi imminenti, annunciava "solo" gli orari di chiusura di piazza San Pietro Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco, a Roma It-alert spaventa i cittadini: messaggio impazza sui social Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il tipo di, previsto per gravi emergenze o catastrofi imminenti, annunciava "solo" gli orari di chiusura di piazza San Pietro

Approfondimenti da altre fonti

