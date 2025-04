Papa Francesco a Pasqua già sapevano che sarebbe morto la rivelazione lascia di stucco i fedeli

La morte di Papa Francesco sarebbe stata prevista in anticipo, ecco cosa è accaduto la domenica di Pasqua: rivelazione inattesa. La mattina del lunedì dell'Angelo, il giorno dopo Pasqua, proprio in occasione della ricorrenza della nascita di Roma, Papa Francesco ci ha lasciati. Un evento che naturalmente ha scosso nel profondo tutta la cristianità.

Cosa riportano altre fonti

L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

"Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua", ... "prego il maestro di cerimonia di leggere il messaggio". Queste le sole parole che papa Francesco ha detto al microfono ieri affacciato dalla loggia centrale della basilica di S. Pietro prima della benedizione Urbi et orbi a conclusione della Santa Messa pasquale. Una folla di fedeli lo ha salutato con scroscianti applausi 🔗feedpress.me

La Santa sede: “Si attende di vedere se i miglioramenti gli permetteranno di esserci e in che modo”. Il calendario dell’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, pubblicato oggi, non menziona la loggia di San Pietro per la benedizione urbi et orbi 🔗repubblica.it

