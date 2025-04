Papa Francesco 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice Rito di chiusura della bara deposto il rogito Testimonianza mirabile di umanità

Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco: 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice | Rito di chiusura della bara, deposto il rogito: "Testimonianza mirabile di umanità" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sabato attesi in 200mila per i funerali, oltre 4mila gli agenti per la sicurezza. Saranno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo alle esequie.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il […] L'articolo Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco, oltre 250mila per l’addio: le videonews dal nostro inviato - (Adnkronos) – Oltre 250mila a San Pietro per l'addio a Papa Francesco. Concluso l'afflusso dei fedeli, ecco il rito della chiusura della bara del Pontefice. Domani i funerali del Santo Padre, quindi la sepoltura a Santa Maria Maggiore. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco: 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice | Attesi in 200mila per i funerali, oltre 4mila gli agenti per la sicurezza; Papa Francesco: 250mila persone per l’ultimo saluto. Domani il funerale; Papa Francesco, 250mila persone hanno omaggiato la salma. Chiusa la bara del pontefice; Papa Francesco, 250mila persone lo hanno omaggiato. Domani funerali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rito di chiusura della bara di Papa Francesco: in 250mila gli hanno reso omaggio. Per i funerali attese in piazza San Pietro 200 mila persone - E’ iniziato nella Basilica di San Pietro il rito della chiusura della bara di papa Francesco. A presiederlo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oltre a lui e al maes ... 🔗gazzettadiparma.it

Hanno reso omaggio alla salma del Papa 250 mila persone - Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino a questa sera alle 19:00 si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco circa 250.000 persone. Lo comunica la S ... 🔗ansa.it

Papa: Santa Sede, 250mila fedeli hanno reso omaggio a Pontefice - Città del Vaticano (Vaticano), 25 apr. (LaPresse) - "Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino a questa sera alle 19:00 si sono recate nella ... 🔗lapresse.it