Papa Francesco 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice Attesi in 200mila per i funerali oltre 4mila gli agenti per la sicurezza

persone in San Pietro per l'omaggio alla salma del Santo Padre, rimasto esposto per tre giorni, da mercoledì mattina fino a venerdì sera. Saranno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo per partecipare alle esequie. Zelensky: "Potrei non partecipare alla cerimonia funebre" Tgcom24.mediaset.it - Papa Francesco: 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice | Attesi in 200mila per i funerali, oltre 4mila gli agenti per la sicurezza Leggi su Tgcom24.mediaset.it Terminato l'afflusso dellein San Pietro per l'alla salma del Santo Padre, rimasto esposto per tre giorni, da mercoledì mattina fino a venerdì sera. Saranno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo per partecipare alle esequie. Zelensky: "Potrei non partecipare alla cerimonia funebre"

Papa Francesco, Ciciliano: "250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi" - (Adnkronos) – Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato.

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

