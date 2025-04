Papa Francesco 130mila persone a San Pietro per l’ultimo saluto poi la chiusura della bara Stasera Trump atterra a Fiumicino – La diretta

persone che fin dalle prime luci della mattina si erano messe in coda di fronte alla Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco, alla vigilia delle esequie e del lungo corteo che – dopo un percorso di circa 6 chilometri – porterà alla tumulazione «nella terra nuda» del corpo del pontefice. Il piano di sicurezza è imponente e si stanno ancora limando gli ultimi dettagli, per permettere alla folla di scortare «a passo d’uomo» il feretro fino agli ultimi passi e per garantire la tranquillità delle oltre 130 delegazioni internazionali che arriveranno sul sagrato vaticano. L'articolo Papa Francesco: 130mila persone a San Pietro per l’ultimo saluto, poi la chiusura della bara. Stasera Trump atterra a Fiumicino – La diretta proviene da Open. Leggi su Open.online Erano migliaia leche fin dalle prime lucimattina si erano messe in coda di fronte alla Basilica di Sanper, alla vigilia delle esequie e del lungo corteo che – dopo un percorso di circa 6 chilometri – porterà alla tumulazione «nella terra nuda» del corpo del pontefice. Il piano di sicurezza è imponente e si stanno ancora limando gli ultimi dettagli, per permettere alla folla di scortare «a passo d’uomo» il feretro fino agli ultimi passi e per garantire la tranquillità delle oltre 130 delegazioni internazionali che arriveranno sul sagrato vaticano. L'articoloa Sanper, poi la– Laproviene da Open.

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive ... 🔗tvzap.it

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco: 130mila persone a San Pietro per l'ultimo saluto, poi la chiusura della bara. Stasera Trump atterra a Fiumicino – La diretta; Lunghe code nella notte a San Pietro per l'omaggio a Francesco - Cardinali blindati, giornalisti chiusi nei recinti di transenne; Papa Francesco, quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice; Papa Francesco funerali, chiusure e zone rosse a Roma: la grande invasione per salutare Bergoglio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, quasi 130 mila i fedeli che hanno già reso omaggio al Pontefice - Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina, fa sapere la Santa Sede, «si sono recate nella basilica di San Pietro per rendere un saluto a papa Francesco oltre 128 mila ... 🔗lettera43.it

Morto Papa Francesco, gli aggiornamenti di oggi in diretta: San Pietro riapre e riparte la coda di fedeli - È stata riaperta stamane alle 7.00 la Basilica di San Pietro, per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vogliono dare l'ultimo saluto a papa Francesco. 🔗ilmattino.it

Papa Francesco, oltre 128mila persone a San Pietro per omaggiarlo. Tanti fedeli in coda - Anche nella notte scorsa in migliaia si sono messi in coda per un ultimo omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro che è stata chiusa alle 4 e riaperta in anticipo, alle 5.45. Sarà ... 🔗ilfattoquotidiano.it