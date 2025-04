Papa e caso Becciu monsignor Paglia al Tg2 Post Voterà Non credo

caso Becciu? "credo sia stato chiuso, non esiste più". Quindi non potrà votare? "Non credo ma è un problema veramente molto secondario. Ci sono altri problemi la pace, le ingiustizie sociali, le nuove tecnologie: è questo l'orizzonte che deve interessare i cardinali nel conclave e devono scegliere un Papa che si confronti . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il? "sia stato chiuso, non esiste più". Quindi non potrà votare? "Nonma è un problema veramente molto secondario. Ci sono altri problemi la pace, le ingiustizie sociali, le nuove tecnologie: è questo l'orizzonte che deve interessare i cardinali nel conclave e devono scegliere unche si confronti .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

Conclave, il caso del cardinale Becciu: «Non sono stato estromesso, voterò il nuovo Papa» - All’indomani della morte di Papa Francesco, il caso del cardinale Angelo Becciu è tornato a scuotere le mura vaticane. Becciu, già privato da Papa Francesco nel 2020 dell’incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei «diritti connessi al cardinalato» come reso noto in un comunicato della Sala Stampa vaticana, ha contestato la validità di quella esclusione rivendicando il diritto di partecipare al Conclave. 🔗lettera43.it

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il dolore e la commozione per la morte di papa Francesco e i ragionamenti, già avviati da tempo in realtà, sul suo successore. Sono le due anime che convivono in questi giorni. Dopo i funerali, i programma sabato 26 aprile, sarà tempo di Conclave per eleggere il successore del papa "venuto dalla... 🔗europa.today.it

Papa, conclave e giallo Becciu: cosa dice monsignor Paglia; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | San Pietro, stop agli ingressi: «250mila per salutarlo». Chiusa la bara; Il caso Sardegna agita il Conclave, Becciu: Ho diritto a scegliere il nuovo Papa; Il cardinale Angelo Becciu e la condanna per truffa e peculato che mette a rischio il prossimo Conclave. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa e caso Becciu, monsignor Paglia al Tg2 Post: "Voterà? Non credo" - (Adnkronos) - Il caso Becciu? "Credo sia stato chiuso, non esiste più". Quindi non potrà votare? "Non credo ma è un problema veramente molto secondario. Ci sono altri problemi la pace, le ingiustizie ... 🔗msn.com

Vicenda becciu e la questione del voto in conclave: monsignor vincenzo paglia commenta i dettagli - Monsignor Vincenzo Paglia definisce chiuso il caso Becciu, sottolineando la perdita dei diritti cardinalizi e l’esclusione dal voto al conclave, ma invita a concentrarsi sulle sfide globali della Chie ... 🔗gaeta.it

Riesplode il caso Becciu. Due lettere di Francesco gli precludono il Conclave - L'ex segretario di Stato Parolin gli avrebbe mostrato due missive in cui Bergoglio ribadiva la volontà di estrometterlo dall'elezione del nuovo ... 🔗huffingtonpost.it