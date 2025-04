Papa domenica visita dei cardinali alla tomba a Santa Maria Maggiore

cardinalizio che domenica 27 aprile alle ore 16 verranno tutti i cardinali nella Basilica di Santa Maria Maggiore, varcheranno la Porta Santa, si fermeranno per una preghiera personale alla tomba di Papa Francesco, entreranno nella cappella dove è esposta la Salus Populi Romani e si fermeranno per la preghiera dei secondi vespri della domenica della misericordia. È un evento organizzato dal collegio cardinalizio e dalla Basilica".Così il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore e che ora diventerà una sorta di custode della tomba di Francesco. Quotidiano.net - Papa, domenica visita dei cardinali alla tomba a Santa Maria Maggiore Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) -"È stato deciso dal collegiozio che27 aprile alle ore 16 verranno tutti inella Basilica di, varcheranno la Porta, si fermeranno per una preghiera personalediFrancesco, entreranno nella cappella dove è esposta la Salus Populi Romani e si fermeranno per la preghiera dei secondi vespri delladella misericordia. È un evento organizzato dal collegiozio e dBasilica".Così il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica die che ora diventerà una sorta di custode delladi Francesco.

