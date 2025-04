Papa chi sarà il nuovo Pontefice identiki eredità di Bergoglio e il nome a sorpresa fuori dalla lista dei papabili

Quando sarà il conclave per il nuovo Papa? Quanto dura e chi è il favorito? - La morte di Papa Francesco, avvenuta all’indomani della domenica di Pasqua, ha aperto una nuova pagina nella storia della Chiesa cattolica. Mentre il mondo osserva con rispetto il lutto per la scomparsa del pontefice argentino, i riflettori si spostano ora sul Conclave, il momento solenne in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il suo successore. La macchina vaticana si è già messa in moto e, tra statistiche, previsioni e scommesse internazionali, cresce l’interesse per conoscere chi sarà il nuovo Papa e come si svolgerà l’elezione. 🔗donnapop.it

Chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco? Come avviene il Conclave e i nomi dei successori - I possibili successori di Papa Francesco L'articolo Chi sarà il nuovo Papa dopo Francesco? Come avviene il Conclave e i nomi dei successori proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Conclave, chi sarà il nuovo Papa? L'ipotesi italiana, il ruolo dei "grandi elettori" e quei candidati troppo giovani - Il Conclave, la cerimonia con cui da centinaia di anni si elegge il Papa, è imprevedibile: a volte emerge un nome a sorpresa, altre volte no. È il caso ad esempio degli ultimi due... 🔗leggo.it

"Pietro il romano", la profezia di Malachia sul prossimo Papa e la "fine" della Chiesa; Fila terminata per vedere la salma di Papa Francesco: i dati sulle presenze; Le notizie del 22 aprile sulla morte del Pontefice; La chiusura della bara di Papa Francesco: quando e come sarà il nuovo rito.