Papa Associazione italiana ictus Senza una Tac impossibili le conclusioni su cause della morte

Associazione italiana ictus (Isa-Aii), la società scientifica italiana multidisciplinare per la lotta all'ictus cerebrale ed alle malattie cerebrovascolari, sottolinea che, "in assenza di dettagli clinici e diagnostici specifici, non è possibile trarre conclusioni definitive sulla causa ultima della morte di Papa Francesco.

