Paolini esordio perfetto a Madrid Boulter battuta 6 1 6 2

esordio da sogno per Jasmine Paolini al torneo WTA 1000 di Madrid 2025. L'azzurra ha dominato al primo turno contro la britannica Katie Boulter, imponendosi con un netto 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco.Sulla terra rossa spagnola, Paolini ha mostrato subito solidità, aggressività e grande concentrazione. Senza mai concedere un break, ha preso il controllo del match fin dai primi scambi, chiudendo il primo set in appena 27 minuti. Anche nel secondo parziale, la toscana non ha lasciato spazio alla sua avversaria, consolidando il vantaggio con giocate incisive da fondo campo e ottime soluzioni a rete.Grazie a questa vittoria, Jasmine vola al secondo turno dove affronterà una sfida più impegnativa contro una avversaria ancora da definire.

