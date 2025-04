Pamela Prati 8220L8217ex presidente Francesco Cossiga era come un padre Mai un bacio con Pingitore8221

Pamela Prati parla per la prima volta del legame all'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga a Monica Setta. Ospite di Storie di donne al bivio week end nella puntata in onda sabato 3 maggio, poi, smentisce il flirt con Pier Francesco Pingitore. Leggi su Fanpage.it parla per la prima volta del legame all'exdella Repubblicaa Monica Setta. Ospite di Storie di donne al bivio week end nella puntata in onda sabato 3 maggio, poi, smentisce il flirt con PierPingitore.

