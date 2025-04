Pallanuoto Serie A1 2025 nella prima semifinale l’AN Brescia batte di misura il Trieste

Serie A1 di Pallanuoto maschile. In programma inizialmente sabato, anticipato oggi il match di gara-1 tra AN Brescia e Pallanuoto Trieste che ha visto i lombardi imporsi di misura. Tutto ancora aperto visto che lunedì alle 19.00 sarà in programma gara-2 in Friuli. Domani in acqua il derby tra Pro Recco e RN Savona.SEMIFINALIPlayoffGara 1Venerdì 25 aprileAN Brescia-Pallanuoto Trieste 9-8Domenica 27 aprile17:30 Pro Recco-RN SavonaSemifinali 5º/8º postoGara 1Venerdì 25 aprileCN Posillipo-Roma Vis Nova 11-8De Akker-CC Ortigia 1928 11-10 Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: nella prima semifinale l’AN Brescia batte di misura il Trieste Leggi su Oasport.it Scattano le semifinali playoff per il campionato diA1 dimaschile. In programma inizialmente sabato, anticipato oggi il match di gara-1 tra ANche ha visto i lombardi imporsi di. Tutto ancora aperto visto che lunedì alle 19.00 sarà in programma gara-2 in Friuli. Domani in acqua il derby tra Pro Recco e RN Savona.SEMIFINALIPlayoffGara 1Venerdì 25 aprileAN9-8Domenica 27 aprile17:30 Pro Recco-RN SavonaSemifinali 5º/8º postoGara 1Venerdì 25 aprileCN Posillipo-Roma Vis Nova 11-8De Akker-CC Ortigia 1928 11-10

