Pallanuoto primo round dei playout al Telimar battuta 15 10 la Nuoto Catania

Telimar vince con merito gara 1 della semifinale playout nel derby contro la Nuoto Catania. A Terrasini finisce 15-10 un match dominato fin dai primi minuti dal Club dell’Addaura, che con un’ottima prestazione corale riesce a gestire il ritorno degli etnei nel terzo quarto. Bene l’uomo in più. Palermotoday.it - Pallanuoto, primo round dei playout al Telimar: battuta 15-10 la Nuoto Catania Leggi su Palermotoday.it Ilvince con merito gara 1 della semifinalenel derby contro la. A Terrasini finisce 15-10 un match dominato fin dai primi minuti dal Club dell’Addaura, che con un’ottima prestazione corale riesce a gestire il ritorno degli etnei nel terzo quarto. Bene l’uomo in più.

Su altri siti se ne discute

Il Real non muore mai, Bellingham ribalta il City nel recupero: Ancelotti vince il primo round contro Guardiola - Bellingham ribalta il Manchester City nel recupero, il Real Madrid vince 3-2 l'andata dei play-off di Champions League: Ancelotti batte Guardiola nel primo round.Continua a leggere 🔗fanpage.it

America’s Cup stravolta: Ben Ainslie sarà Challenger of Record! Vince il primo round, che smacco per INEOS - La America’s Cup ha regalato l’ennesimo colpo di scena nella sua storia secolare, figlio di quanto successo poche settimane fa. Il licenziamento di Ben Ainslie da INEOS Britannia ha generato un effetto domino inaspettato e che cambia completamente volto al cammino che condurrà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, in programma nel 2027 in sede ancora da definire. 🔗oasport.it

Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista al termine del match di Champions League – FOTO La Juventus fa suo il primo round della sfida dell’Allianz Stadium contro il Psv e valevole per l’andata del playoff di Champions League. Tra i protagonisti di questa partita anche Manuel Locatelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Intervenuto sul proprio profilo Instagram al termine del match il centrocampista bianconero ... 🔗juventusnews24.com

Pallanuoto, primo round dei playout al Telimar: battuta 15-10 la Nuoto Catania; Playout A1 maschile: Telimar superiore, Catania steso nel primo round; A1 M. Semifinali. Al Savona e alla Pro Recco il primo round; A1 M – La Rari Nantes Nuoto Salerno vince gara 1 della Semifinale Playout. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pallanuoto, primo round dei playout al Telimar: battuta 15-10 la Nuoto Catania - La sfida per la permanenza in A1 regala spettacolo al pubblico della piscina comunale "Pietro Giliberti" di Terrasini. Il club dell'Addaura domina il match e riesce a gestire il ritorno degli etnei ne ... 🔗palermotoday.it

Waterpolo Preview: al via i playoff e i playout di serie A1 - Il campionato di Serie A1 Maschile di pallanuoto entra nella fase più emozionante! Iniziano i playoff e i playout: è tempo di gara 1 delle semifinali del ... 🔗oasport.it

A1 PLAYOUT G1 – Il primo round lo vince Brixia, Sassari battuta - Ultimo quarto fatale alla Dinamo che cede nei cinque minuti finali. Brescia firma il break di 15-1 che spezza l’inerzia e consegna gara 1 alle lombarde 77-64. Sassari aveva approcciato nel ... 🔗basketinside.com