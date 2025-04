Palazzine Liberty pronto il bando dopo la proposta di Redo

Palazzine Liberty“ con ex funzione annonaria, che versano da tempo in una situazione di degrado e per i quali, inseriti nella procedura Reinventing Cities nel 2019, non erano sopraggiunte richieste di recupero. Una proposta è poi arrivata Redo Sgr Spa Società Benefit ed è su questa che poggia il bando di prossima pubblicazione, alla ricerca di possibili offerte migliorative.Dal punto di vista edilizio l’intervento dell’intero complesso si basa sul recupero della SL esistente e recuperabile, per un totale stimato pari a circa 12. Ilgiorno.it - Palazzine Liberty, pronto il bando dopo la proposta di Redo Leggi su Ilgiorno.it La Giunta comunale ha approvato con una delibera le linee di indirizzo per la valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di proprietà comunale di viale Molise, corrispondente al fronte dell’ex Macello di Milano, mediante un avviso pubblico che verrà diffuso nelle prossime settimane.Si tratta dei sei edifici ai civici 62/70 denominati ““ con ex funzione annonaria, che versano da tempo in una situazione di degrado e per i quali, inseriti nella procedura Reinventing Cities nel 2019, non erano sopraggiunte richieste di recupero. Unaè poi arrivataSgr Spa Società Benefit ed è su questa che poggia ildi prossima pubblicazione, alla ricerca di possibili offerte migliorative.Dal punto di vista edilizio l’intervento dell’intero complesso si basa sul recupero della SL esistente e recuperabile, per un totale stimato pari a circa 12.

Le palazzine Liberty di viale Molise dal 62 al 70 saranno riqualificate e troveranno una nuova funzione. Nelle prossime settimane il Comune di Milano diffonderà un avviso pubblico in base alla proposta pervenuta da Redo Sgr. Come in altri casi, l'avviso pubblico servirà a esplorare eventuali...

Negozi, uffici e un centro culturale nelle palazzine Liberty abbandonate - Arrivata una proposta da Redo, il Comune apre l'avviso pubblico per trovarne altre. L'area adiacente è quella dell'ex Macello dove sorgeranno case low cost e un campus ...

Palazzine Liberty di Milano: a breve l'avviso pubblico per la riqualificazione - La Giunta comunale di Milano ha approvato le linee guida per il recupero e la valorizzazione del complesso immobiliare situato in viale Molise, nel tratto corrispondente al fronte dell' ex Macello. Il ...