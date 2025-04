Paglieta celebra la transumanza

Si è svolto giovedì 24 aprile a Paglieta, con grande partecipazione e interesse, l'incontro culturale dal titolo "I Tratturi e la transumanza che unisce", promosso dal comitato feste nell'ambito dei festeggiamenti in onore di san Vincenzo Ferrer e Sant'Egidio.

