Paestum Wine Fest Business verso inaugurazione della XIV edizione la presentazione

edizione 2025 del Paestum Wine Fest Business alla presenza di istituzioni, stampa e operatori del settore presso il Palazzo della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli. A guidare i lavori del tavolo, presieduto dal. Salernotoday.it - Paestum Wine Fest Business: verso l'inaugurazione della XIV edizione, la presentazione Leggi su Salernotoday.it Sono stati presentati ufficialmente il programma e i players dell’2025 delalla presenza di istituzioni, stampa e operatori del settore presso il PalazzoRegione Campania al Centro Direzionale di Napoli. A guidare i lavori del tavolo, presieduto dal.

Approfondimenti da altre fonti

Avvinando Wine Fest festeggia dieci anni e torna a Palermo: circa 80 le cantine partecipanti - Sono dieci le candeline per Avvinando Wine Fest, la manifestazione che dal 2011 conduce alla scoperta delle produzioni vinicole di qualità, siciliane e non solo. Dopo aver saltato un giro lo scorso anno, nel 2024, l’evento torna rinnovato nella forma e nella sostanza e riparte con una decima... 🔗palermotoday.it

Degustazioni, enogastronomia e il Wine fest: torna "Val Tidone: il gusto si fa in quattro" - Secondo anno di "Val Tidone; il gusto si fa in quattro" il progetto di marketing e promozione del territorio che vede la collaborazione fra i quattro comuni della Valtidone (Borgonovo, Pianello, Ziano e Alta Val Tidone) e le associazioni di categoria Confcommercio-Unione Commercianti... 🔗ilpiacenza.it

AEW: Confermato lo speciale da 4 ore Dynamite + Collision, sarà Fyter Fest - Confermato il ritorno di Fyter Fest per il 4 giugno a Denver Il terrore di ogni autore di review di wrestling è stato reso ufficiale. L’AEW ha ufficialmente confermato che il 4 giugno a Denver, Colorado, andrà in onda un blocco televisivo di quattro ore consecutive che includerà sia AEW Dynamite che Collision. L’evento segnerà il ritorno dello speciale televisivo Fyter Fest, che non si teneva dal 2023. 🔗zonawrestling.net

Paestum Wine Fest Business: verso l'inaugurazione della XIV edizione, la presentazione; Paestum Wine Fest, nuovo format per il salone del fare business; Paestum Wine Fest parla al mondo: business, cultura e sostenibilità per il futuro del vino; Paestum Wine Fest Business 2025: parte il conto alla rovescia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Paestum Wine Fest Business: verso l'inaugurazione della XIV edizione, la presentazione - Ad aprire la giornata il primo intervento di Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione Amministrativa e Turismo Regione Campania ... 🔗salernotoday.it

presentati i dettagli e i protagonisti della quattordicesima edizione del paestum wine fest business 2025 - Il Paestum Wine Fest Business 2025 a Capaccio Paestum unisce vino, turismo e cultura con focus su innovazione, formazione giovanile e internazionalizzazione, promuovendo il territorio campano e il bus ... 🔗gaeta.it

PAESTUM WINE FEST BUSINESS 2025, AL VIA LA 14^ EDIZIONE - Wine - Si muovono gli ingranaggi per la messa in moto del “Paestum Wine Fest Business 2025”, in programma dal 4 al 6 maggio 2025 nella storica location NEXT - Nuo - Redazione James ... 🔗jamesmagazine.it