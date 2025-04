Paesi paesaggi… Davide Rampello fa tappa a Città di Castello

Paesi, paesaggi.”. Davide Rampello fa tappa a Città di Castello, a 55 km da Perugia, in Umbria, dove sopravvive l’unica tipografia al mondo che utilizza tutte le tecniche tradizionali: un vero museo vivente della stampa d’arte. Il suggestivo paesaggio dell’Alta Valle del Tevere fa da sfondo alla storia di Giovanni e della sua famiglia, tipografi dal 1799, che oggi lavorano in un ex monastero del XIII secolo.Dai caratteri mobili alla stampa a torchio: il compositore definisce testo e spaziature, poi si procede con l’inchiostro. Tra le tecniche illustrate, spicca la calcografia, ovvero la stampa figurativa: l’artista incide con il bulino una lastra metallica che viene inchiostrata. Dopo la pulizia, l’inchiostro resta solo nelle parti incise in profondità, e l’immagine affiora per contatto. Lopinionista.it - “Paesi, paesaggi…”, Davide Rampello fa tappa a Città di Castello Leggi su Lopinionista.it MILANO – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi.”.fadi, a 55 km da Perugia, in Umbria, dove sopravvive l’unica tipografia al mondo che utilizza tutte le tecniche tradizionali: un vero museo vivente della stampa d’arte. Il suggestivo paesaggio dell’Alta Valle del Tevere fa da sfondo alla storia di Giovanni e della sua famiglia, tipografi dal 1799, che oggi lavorano in un ex monastero del XIII secolo.Dai caratteri mobili alla stampa a torchio: il compositore definisce testo e spaziature, poi si procede con l’inchiostro. Tra le tecniche illustrate, spicca la calcografia, ovvero la stampa figurativa: l’artista incide con il bulino una lastra metallica che viene inchiostrata. Dopo la pulizia, l’inchiostro resta solo nelle parti incise in profondità, e l’immagine affiora per contatto.

Ne parlano su altre fonti

Striscia la notizia, per “Paesi, paesaggi…” Davide Rampello fa tappa a Garlate - MILANO – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello fa tappa a Garlate, in provincia di Lecco. Il paesaggio del Lago di Garlate fa da sfondo alla storia di Marida e Giampaolo che hanno ridato vita a un’abitazione contadina del 700 e hanno creato una fattoria, recuperando le architetture originali della struttura dalle cantine al tetto. 🔗lopinionista.it

“Paesi, paesaggi…”, Davide Rampello a Campofilone - MILANO – Questa sera a “Striscia la notizia” (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello è a Campofilone (FM), nelle Marche, un paese immerso nella Valle del fiume Aso. Qui, all’ombra della Chiesa di San Bartolomeo, si producono i “maccheroncini di Campofilone”, una pasta all’uovo la cui ricetta risale al quindicesimo secolo. Il paesaggio fa da sfondo alla storia di Katia, che ha ereditato dalla sua famiglia la passione per una pasta fatta solo di farina e uova, lavorate a mano a lungo, fino a ottenere un impasto omogeneo. 🔗lopinionista.it

'Paesaggi americani', in mostra alla Bassani le opere del progetto di Davide Spaolonzi - Da sabato 22 febbraio a sabato 22 marzo è visitabile negli spazi della biblioteca Bassani la mostra 'Paesaggi americani: un viaggio nella solitudine e nella contemplazione', progetto che nasce dall'attenzione di Davide Spaolonzi per i paesaggi degli Stati Uniti e per le atmosfere che questi... 🔗ferraratoday.it