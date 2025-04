Padova la gioia di Andreoletti Un gruppo del genere non lo avrò mai più Spero questa vittoria unisca tutti

Padova è promosso, nonostante lo zero nella casella dei gol. È il giorno della sostanza, non dello spettacolo. Andreoletti stringe i denti, tiene la rotta e porta a casa il premio. Il Vicenza frana, e la B torna a vestirsi di biancoscudato. Il Saleri. Today.it - Padova, la gioia di Andreoletti: «Un gruppo del genere non lo avrò mai più. Spero questa vittoria unisca tutti» Leggi su Today.it Basta un punto, il resto lo fa il Trento.è promosso, nonostante lo zero nella casella dei gol. È il giorno della sostanza, non dello spettacolo.stringe i denti, tiene la rotta e porta a casa il premio. Il Vicenza frana, e la B torna a vestirsi di biancoscudato. Il Saleri.

Vicenza-Padova, ultimi preparativi: Andreoletti studia le mosse giuste - Manca sempre meno al big match del Menti tra Vicenza e Padova. Un derby importante, forse decisivo, anche se nessuna delle due contendenti, a ragione, vuole sovraccaricarlo troppo di ulteriori pressioni. I ragazzi di Andreoletti, tornati a +6 sui rivali, arrivano all'incontro concentrati e...

Serie C, girone A Padova-Pro Patria: le pagelle degli uomini di Andreoletti - Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Pro Patria nella ventiseisima giornata del campionato di Serie C girone A. PADOVA (3-4-2-1) Fortin 6; Faedo 6,5, Granata 6 (dal 1' s.t. Spagnoli 6,5), Perrotta s.v. (dal 18' p.t. Pirrello 6,5); Kirwan 6, Varas 6,5, Bianchi 5,5...

Renate-Padova, mister Andreoletti in conferenza: «Non facciamo tabelle. Teniamo alto questo entusiasmo, ci attende un rivale tosto» - Confermarsi e non fermarsi. Non ora, non adesso che il Padova è tornato avanti di cinque lunghezze, sei con lo scontro diretto, sul Vicenza. Dalla sala stampa dello Stadio Euganeo della Guizza, la conferenza stampa di mister Andreoletti pre Renate-Padova, prima della rifinitura della squadra...

Padova promosso in Serie B: la festa finale di giocatori e tifosi. Video - Nel video la festa del Padova per la promozione in Serie B. A Lumezzane esplode la gioia di giocatori e tifosi dopo lo 0-0 in casa del Lumezzane nell'ultima giornata del girone A di Serie C, che ha pe ...

Lumezzane-Padova, mister Andreoletti: «Sappiamo bene cosa c'è in palio. Ringrazio la città che ci seguirà in massa al Saleri» - Vigilia dell'ultimo turno campionato, tutte le parole di mister Andreoletti a poche ore dalla sfida decisiva del Tullio Saleri contro il Lumezzane ...

Padova-Union Clodiense, Andreoletti: "Gara fotografia della stagione. Ora andiamo a prenderci la serie B" - Le parole di mister Andreoletti alla termine di Padova-Union Clodiense ... Dispiace che non possano esserci stati tutti, faremo in modo di regalare ai tifosi una gioia il 25 aprile pur sapendo che non ...