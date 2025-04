Padova in serie B dopo 6 anni delirio a Lumezzane e al Parco della Musica

dopo sei lunghi anni, il Padova conquista il ritorno in serie B, scatenando una festa che ha coinvolto l’intera città. Il traguardo è stato centrato all’ultima giornata del Girone A di serie C, grazie al pareggio sul campo del Lumezzane che ha consegnato ai biancoscudati il primo posto, con 86 punti totali, tre in più del Vicenza, sconfitto a Trento. Una gioia esplosa sugli spalti e in città, culminata con l’invasione di campo dei tifosi che hanno abbracciato i protagonisti, in particolare l’allenatore Matteo Andreoletti, travolto dall’abbraccio collettivo.La svolta firmata Oughourlian-Peghin, la scommessa AndreolettiL’ultima apparizione del Padova in cadetteria risaliva alla stagione 2018-2019, chiusa con una dolorosa retrocessione. Notizieaudaci.it - Padova in serie B dopo 6 anni, delirio a Lumezzane e al Parco della Musica Leggi su Notizieaudaci.it Vicenza ko a Trento, si scatena la festa dei tifosi biancoscudatisei lunghi, ilconquista il ritorno inB, scatenando una festa che ha coinvolto l’intera città. Il traguardo è stato centrato all’ultima giornata del Girone A diC, grazie al pareggio sul campo delche ha consegnato ai biancoscudati il primo posto, con 86 punti totali, tre in più del Vicenza, sconfitto a Trento. Una gioia esplosa sugli spalti e in città, culminata con l’invasione di campo dei tifosi che hanno abbracciato i protagonisti, in particolare l’allenatore Matteo Andreoletti, travolto dall’abbraccio collettivo.La svolta firmata Oughourlian-Peghin, la scommessa AndreolettiL’ultima apparizione delin cadetteria risaliva alla stagione 2018-2019, chiusa con una dolorosa retrocessione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Volley serie B1 femminile. Life365.eu, caccia al tris a Padova contro la forte Annia Aduna - La Life365.eu dichiara ‘guerra’ al Veneto. Sull’onda di due convincenti successi consecutivi – schiacciate nell’ordine Smapiù Arena Volley Verona (3-1) e Giorgione (2-3) – che hanno rifocillato la classifica e restituito entusiasmo a tutto l’ambiente, Forlì va a caccia di un altro scalpo eccellente nel Nord-Est. Al PalaAntenore di Padova (ore 18) Gregori e sodali tenteranno il colpo alla Banca Annia Aduna per svuotarla di punti, allungare la striscia e ridurre ulteriormente il gap dalla zona salvezza (-4). 🔗sport.quotidiano.net

Serie C, Padova-Lecco: le probabili formazioni delle due squadre, la presentazione della 35ªgiornata - In campo a -4 dalla vetta e con l'obbligo di vincere. Il secondo posto in classifica, la certificazione - per l'ennesima volta negli ultimi cinque anni - di dover inseguire la vetta dopo avere condotto il campionato per tante, tantissime giornate. Nel giro di otto giorni il mondo Padova si è... 🔗padovaoggi.it

Serie C, girone A Padova-Pro Patria: le pagelle degli uomini di Andreoletti - Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Pro Patria nella ventiseisima giornata del campionato di Serie C girone A. PADOVA (3-4-2-1) Fortin 6; Faedo 6,5, Granata 6 (dal 1' s.t. Spagnoli 6,5), Perrotta s.v. (dal 18' p.t. Pirrello 6,5); Kirwan 6, Varas 6,5, Bianchi 5,5... 🔗padovaoggi.it

Calcio, il Padova torna in Serie B dopo sei anni: il Vicenza crolla a Trento e ai biancoscudati basta un pari a Lumezzane; Padova in B dopo 6 anni: a Lumezzane esplode festa; Esplode la festa del Padova: pareggia col Lumezzane e torna in Serie B dopo sei anni; B Here Now! Il Padova è promosso in Serie B!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Padova in B dopo sei anni: il testa a testa con il Vicenza, la grande paura e la gioia finale - Il Padova vince il campionato di Serie C e ritorna in Serie B dopo sei anni: grande festa, superato il Vicenza nel testa a testa ... 🔗sport.virgilio.it

Il Padova torna in Serie B dopo sei anni: dominio, crisi e ripresa, la stagione pazza dei biancoscudati - La festa è servita nel girone A della Serie C: a vincere il campionato è il Padova, che sale in B a sei anni di distanza dall`ultima ... 🔗msn.com

Padova promosso in Serie B: basta un pareggio a Lumezzane - Gli uomini di Andreoletti chiudono davanti al Vicenza, sconfitto 3-1 a Trento e tornano in Cadetteria dopo sei anni ... 🔗corrieredellosport.it