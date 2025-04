Padova in B dopo 6 anni Tornano anche Entella e Avellino Vicenza di nuovo ai play off

Padova torna in Serie B dopo sei anni. La squadra veneta ha chiuso al primo posto il Girone A della Serie C grazie al pareggio per 0-0 nell'ultima giornata in casa del Lumezzane. In classifica il Padova chiude al primo posto con 86 punti, seguito dal L.R. Vicenza secondo con 83, dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Trento

