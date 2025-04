Paderno l’addio ad Anselmo Il gatto diventato star dei social era il più anziano del rifugio

Anselmone, il gatto più anziano e dalla permanenza più lunga all'Asilo del cane di Palazzolo. Era la mascotte del rifugio di via Mazzini. Che, infatti, pochi mesi fa lo aveva scelto proprio come testimonial per un video informativo sulle attività dei volontari. Ventuno anni di età, oltre dodici li ha passati proprio nella struttura padernese. "Più della metà della sua vita. Quasi nessuno di noi volontari era in gattile quando nel 2012-2013 è arrivato il nostro caro Anselmo. In questi anni è stato lui a far capire, a tutte le persone arrivate al gattile, cosa significasse vivere questo rifugio. Proprio lui, che lo ha scelto come sua casa e che non ha mai voluto abbandonarla. Entrando al settore Alba per il primo turno si veniva accolti da questo micio dal portamento regale e lo sguardo saggio".

Paderno, l'addio ad Anselmo . Il gatto diventato star dei social era il più anziano del rifugio; L'addio di Cinisello ad Andrea Bagari: Vogliamo sapere cos'è successo.

Paderno Dugnano, addio al gatto Anselmo: era la star dell'Asilo di Palazzolo. "Ci aveva adottati con la promessa di aiutare tutti gli altri mici" - Ora il rifugio continuerà a lavorare anche nel suo nome. A gennaio un video diventato virale lo aveva fatto ricongiungere con la sua vecchia padrona, che lo aveva perso 19 anni fa