Pace in Ucraina ecco il piano di Trump e il contropiano di Zelensky

piano di Pace di Donald Trump per l’Ucraina prevede il riconoscimento della Crimea come russa. E il controllo russo sulle aree occupate. A scriverlo è Reuters, che ha visionato il documento e la controproposta di Kiev. Washington propone anche la revoca delle sanzioni adottate contro la Russia fin dal 2014. Volodymyr Zelensky invece vuole rimandare le trattative sugli aspetti territoriali a dopo il cessate il fuoco. E, insieme, «un graduale allentamento delle sanzioni dopo che sarà raggiunta una Pace sostenibile».Il piano e il contropianoReuters scrive che l’Ucraina ha respinto la proposta Usa. Le principali divergenze nei due testi riguardano la sequenza per la risoluzione delle questioni territoriali, la revoca delle sanzioni contro la Russia, le garanzie di sicurezza e le dimensioni delle forze armate ucraine. Leggi su Open.online Ildidi Donaldper l’prevede il riconoscimento della Crimea come russa. E il controllo russo sulle aree occupate. A scriverlo è Reuters, che ha visionato il documento e la controproposta di Kiev. Washington propone anche la revoca delle sanzioni adottate contro la Russia fin dal 2014. Volodymyrinvece vuole rimandare le trattative sugli aspetti territoriali a dopo il cessate il fuoco. E, insieme, «un graduale allentamento delle sanzioni dopo che sarà raggiunta unasostenibile».Ile il controReuters scrive che l’ha respinto la proposta Usa. Le principali divergenze nei due testi riguardano la sequenza per la risoluzione delle questioni territoriali, la revoca delle sanzioni contro la Russia, le garanzie di sicurezza e le dimensioni delle forze armate ucraine.

