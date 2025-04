Pace e sostegno ai poveri la chiesetta di Sant’Anna nel cuore di Papa Francesco

Sant'Anna per un omaggio a Papa Francesco. All'interno il Comitato Amici del Tempio Civico ha allestito un ricordo del Pontefice esponendo una fotografia di Bergoglio, accanto il testo scritto per la benedizione Urbi et Orbi del giorno di Pasqua, il suo testamento spirituale. Ma c'è un legame tra la chiesetta in cui si ricordano tutti i Caduti, nelle guerre mondiali, nella Lotta di Liberazione, nei lager nazisti, nelle missioni di Pace e il Santo Padre.Risale al dicembre 2013 quando Chiara Milani, giornalista bustocca allora presidente mondiale di JCI (Junior Chamber International), portò due omaggi in occasione dell'udienza con Papa Francesco: il certificato della campagna mondiale antimalaria che l'associazione sosteneva con le Nazioni Unite e un piccolo quadro raffigurante il Tempio Civico di Sant'Anna, centro di educazione permanente alla Pace, grazie alla dedizione dell'indimenticato Angioletto Castiglioni, sopravvissuto al lager di Flossenburg.

