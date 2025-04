Ozzano revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Ozzano (Bologna), 25 aprile 2025 - Una decisione importante quella presa, nel corso del consiglio comunale di ieri sera, alla vigilia della Festa della Liberazione, a Ozzano dell'Emilia. Il Comune di Ozzano dell’Emilia ha revocato la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini nel lontano 18 maggio 1924 . La decisione è stata presa nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di ieri sera - giovedì 24 aprile - con 15 voti a favore e 2 contrari, nello specifico si tratta dei consiglieri di minoranza di SiAmo Ozzano Monia Vason e Gerardo Tranchitella.“La cittadinanza onoraria a Benito Mussolini fu concessa da Ozzano dell’Emilia in un periodo e contesto storico totalmente diverso da quello attuale, quando tantissimi Comuni furono in un certo senso sollecitati a rendergli omaggio attraverso un atto simbolico e politico - ha spiegato, a margine, il sindaco Luca Lelli -. Ilrestodelcarlino.it - Ozzano, revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Bologna), 25 aprile 2025 - Una decisione importante quella presa, nel corso del consiglio comunale di ieri sera, alla vigilia della Festa della Liberazione, adell'Emilia. Il Comune didell’Emilia ha revocato laconcessa anel lontano 18 maggio 1924 . La decisione è stata presa nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di ieri sera - giovedì 24 aprile - con 15 voti a favore e 2 contrari, nello specifico si tratta dei consiglieri di minoranza di SiAmoMonia Vason e Gerardo Tranchitella.“Lafu concessa dadell’Emilia in un periodo e contesto storico totalmente diverso da quello attuale, quando tantissimi Comuni furono in un certo senso sollecitati a rendergli omaggio attraverso un atto simbolico e politico - ha spiegato, a margine, il sindaco Luca Lelli -.

