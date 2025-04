Otto e Mezzo Massimo Giannini la spara Cosa ho visto in piazza

Massimo Giannini ospite di Otto e Mezzo. Presente nello studio di La7 il 25 aprile, l'editorialista di Repubblica afferma: "Io sono reduce dalle piazze di San Lorenzo e da anni non erano così gremite". Parole che però non vengono confermate dai numeri. Giannini infatti non riporta le cifre reali di chi è sceso in piazza. Soprattutto se si considera che diversi manifestanti hanno dato inizio a veri e propri scontri. Insomma, erano in piazza non per celebrare il 25 aprile.In ogni caso, incalzato da Lilli Gruber, il giornalista si sofferma sui due messaggi di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia. "Questo doppio comunicato di Mattarella e Meloni sono due cose diverse - premette -, mentre il primo rende il tributo alla lotta partigiana, Meloni fa sì un faticoso piccolo passo avanti, ma questo riconoscimento non lo dà. Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Massimo Giannini la spara: "Cosa ho visto in piazza" Leggi su Liberoquotidiano.it ospite di. Presente nello studio di La7 il 25 aprile, l'editorialista di Repubblica afferma: "Io sono reduce dalle piazze di San Lorenzo e da anni non erano così gremite". Parole che però non vengono confermate dai numeri.infatti non riporta le cifre reali di chi è sceso in. Soprattutto se si considera che diversi manifestanti hanno dato inizio a veri e propri scontri. Insomma, erano innon per celebrare il 25 aprile.In ogni caso, incalzato da Lilli Gruber, il giornalista si sofferma sui due messaggi di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia. "Questo doppio comunicato di Mattarella e Meloni sono due cose diverse - premette -, mentre il primo rende il tributo alla lotta partigiana, Meloni fa sì un faticoso piccolo passo avanti, ma questo riconoscimento non lo dà.

