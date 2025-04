Ottant anni fa la Liberazione dal fascismo Partigiani veri protagonisti della Storia

Storia italiana e dei veneti. Così è il 25 aprile visto dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel giorno dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione dal fascismo e della festa di San Marco.«Abbiamo il dovere di ricordare come il Veneto e i suoi cittadini. Trevisotoday.it - Ottant'anni fa la Liberazione dal fascismo: «Partigiani veri protagonisti della Storia» Leggi su Trevisotoday.it Parla di data fondamentale per laitaliana e dei veneti. Così è il 25 aprile visto dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel giorno dell’esimoversariodalfesta di San Marco.«Abbiamo il dovere di ricordare come il Veneto e i suoi cittadini.

Approfondimenti da altre fonti

