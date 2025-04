Ottanta anni fa la liberazione dal nazifascismo le cerimonie a Brindisi

anniversario della liberazione, organizzata dalla prefettura, in collaborazione con il Comune di Brindisi e la Brigata Marina San Marco.Hanno preso parte le massime autorità militari, civili e religiose, le.

Ottanta anni fa la Liberazione dalla guerra - L’amministrazione comunale ha organizzato un calendario di eventi per commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione. Le iniziative, realizzate con il contributo del consiglio regionale, rientrano nel programma di celebrazioni dell’80esimo anniversario della Liberazione e della commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. Il primo appuntamento in programma è un convegno storico dal titolo "1943-45. 🔗lanazione.it

Ottanta anni fa la Liberazione dal nazifascismo: le iniziative della Regione per celebrarla - Un manifesto celebrativo, un concerto gratuito dell’Orchestra Toscanini e tante iniziative per “non dimenticare” e ribadire il valore fondativo della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo. L’Emilia-Romagna si riunisce per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione e con esso le... 🔗bolognatoday.it

Ottanta anni fa l'eccidio di Navicello, oggi la commemorazione lungo l'argine - Un partecipato corteo lungo l'argine e fino alla croce che indica il punto dove, il 9 marzo 1945, avvenne la strage nazifascista di Navicello con la fucilazione di 10 partigiani. E gli interventi al monumento che riporta i nomi delle vittime da parte della sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini... 🔗modenatoday.it

PODCAST | 80 anni fa la Liberazione dal nazifascismo fra memoria e presente - La testimonianza di Otello Dalla Casa, che a 101 anni urla "Viva il 25 aprile!" e l'intervista a Forte Clò (Anpi): sono queste alcune delle voci da ascoltare per l'ottantesimo anniversario della Liber ... 🔗bolognatoday.it

Festa della Liberazione. Bitonto celebra gli ottanta anni dalla sconfitta del nazifascismo - Festa della Liberazione. Bitonto celebra 80 anni dalla sconfitta del fascismo. Sindaco Ricci: "Oggi, più che mai, difendiamo la democrazia" ... 🔗dabitonto.com

Ottanta anni fa la liberazione dal nazifascismo: le cerimonie a Brindisi - In piazza Santa Teresa l'evento istituzionale organizzato dalla prefettura. Poi l'iniziativa dell'Anpi, in piazza Sottile - De Falco ... 🔗brindisireport.it