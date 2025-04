Ostia volta pagina con i giovani spiagge libere assegnate a imprese under 35

Ostia, 25 aprile 2025 – Roma Capitale prosegue il percorso di valorizzazione e rigenerazione del litorale romano. Si è infatti conclusa la procedura pubblica per l’affidamento delle spiagge libere di Ostia, bandita nel febbraio 2025: 54 le offerte pervenute. Dei nove lotti disponibili, sei sono stati aggiudicati, mentre per i tre lotti situati nell’area di Ponente – per i quali non sono pervenute offerte – l’Amministrazione garantirà direttamente, attraverso Zètema, i servizi essenziali mantenendo il presidio pubblico per consentire la fruizione in sicurezza della balneazione.Sono risultate assegnatarie tutte imprese giovanili, under 35. I progetti presentati si distinguono per un’elevata qualità: attenzione alla sostenibilità ambientale, alla pulizia e gestione dei rifiuti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 25 aprile 2025 – Roma Capitale prosegue il percorso di valorizzazione e rigenerazione del litorale romano. Si è infatti conclusa la procedura pubblica per l’affidamento delledi, bandita nel febbraio 2025: 54 le offerte pervenute. Dei nove lotti disponibili, sei sono stati aggiudicati, mentre per i tre lotti situati nell’area di Ponente – per i quali non sono pervenute offerte – l’Amministrazione garantirà direttamente, attraverso Zètema, i servizi essenziali mantenendo il presidio pubblico per consentire la fruizione in sicurezza della balneazione.Sono risultate assegnatarie tutteli,35. I progetti presentati si distinguono per un’elevata qualità: attenzione alla sostenibilità ambientale, alla pulizia e gestione dei rifiuti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità.

Su questo argomento da altre fonti

Ostia volta pagina con i giovani: spiagge libere assegnate a imprese under 35 - Ostia, 25 aprile 2025 – Roma Capitale prosegue il percorso di valorizzazione e rigenerazione del litorale romano. Si è infatti conclusa la procedura pubblica per l’affidamento delle spiagge libere di Ostia, bandita nel febbraio 2025: 54 le offerte pervenute. Dei nove lotti disponibili, sei sono stati aggiudicati, mentre per i tre lotti situati nell’area di Ponente – per i quali non sono pervenute offerte – l’Amministrazione garantirà direttamente, attraverso Zètema, i servizi essenziali mantenendo il presidio pubblico per consentire la fruizione in sicurezza della balneazione. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Lomazzo volta pagina: un polo residenziale al posto della vecchia Henkel - Lomazzo, 10 aprile 2025 – “Quando ce ne andremo noi qui ci faranno un quartiere residenziale”. Gli operai ci avevano visto giusto già quattro anni, anche senza essere architetti o urbanisti, al posto dell’ex Henkel di Lomazzo nascerà un polo multifuzionale, ovvero appartamenti, aree commerciali e servizi. La chiusura Un destino scritto fin da allora quello del grande polo chimico che per decenni ha fatto la fortuna di Lomazzo, con buona pace dei 150 lavoratori considerando i dipendenti diretti e l’indotto, costretti a reinventarsi quando la multinazionale senza troppe spiegazioni decise di ... 🔗ilgiorno.it

La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi - La scelta giusta per il club bianconero, chiamato a pensare al futuro, con decisioni importanti per provare a risollevarsi E’ una crisi senza fine quella che ha colpito la Juventus. I bianconeri, dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta a Torino, sono stati battuti nettamente anche dalla Fiorentina. La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi (LaPresse) – Calciomercato.itA Firenze, la squadra di Raffaele Palladino ha archiviato la pratica, davvero in pochi minuti, facendo sprofondare la Vecchia Signora, che a fine gara, però, ha deciso di proseguire con Thiago ... 🔗calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Ostia volta pagina con i giovani: spiagge libere assegnate a imprese under 35; Spiagge libere Ostia, affidati sei lotti a sei aziende under 35. “Si volta pagina con i giovani”; Spiagge libere Ostia, affidati sei lotti a sei aziende under 35. Si volta pagina con i giovani; Ostia, assegnate le spiagge libere: tre restano senza concessionario. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ostia volta pagina con i giovani: spiagge libere assegnate a imprese under 35 - Concluse le procedure di affidamento: "Per chiunque abbia a cuore il mare di Roma, questa è un'ottima notizia" ... 🔗ilfaroonline.it

Roma, Ostia volta pagina: giovani imprenditori alla guida delle spiagge libere - L'iniziativa ha segnato un passo avanti nella gestione delle spiagge, che vedranno sorgere non solo i tanto attesi chioschi e bar, ma anche ristoranti e spazi per eventi culturali ... 🔗ilquotidianodellazio.it

Le spiagge libere di Ostia saranno gestite dai giovani - Sono state aggiudicati sei tratti di costa da Roma Capitale, tutti ad imprese formate da under 35. Realizzeranno spazi pubblici e attrezzati ... 🔗rainews.it