Osimhen non solo la Premier l’offerta monstre che può cambiare tutto

solo la Premier League su Victor Osimhen, pronta anche un’altra offerta monstre che potrebbe cambiare il futuro del nigeriano Osimhen, non solo la Premier: l’offerta monstre che può cambiare tutto (Ansa) – SerieANews.comIl futuro di Victor Osimhen resta un rebus. L’attaccante vincitore dello scudetto con il Napoli solamente 2 anni fa, sta trascinando il Galatasaray a suon di gol e punta alla vittoria del titolo. Proprio la sua avventura in Turchia, però, dovrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il prestito dello scorso settembre è servito al Napoli per evitare di pagare il suo super stipendio e al giocatore di scendere in campo.Il mancato accordo con qualsiasi altra squadra di un top club europeo ha portato l’attaccante a scegliere un piano B pur di non rimanere fermo per un’intera stagione. Serieanews.com - Osimhen, non solo la Premier: l’offerta monstre che può cambiare tutto Leggi su Serieanews.com Non c’èlaLeague su Victor, pronta anche un’altra offertache potrebbeil futuro del nigeriano, nonlache può(Ansa) – SerieANews.comIl futuro di Victorresta un rebus. L’attaccante vincitore dello scudetto con il Napoli solamente 2 anni fa, sta trascinando il Galatasaray a suon di gol e punta alla vittoria del titolo. Proprio la sua avventura in Turchia, però, dovrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il prestito dello scorso settembre è servito al Napoli per evitare di pagare il suo super stipendio e al giocatore di scendere in campo.Il mancato accordo con qualsiasi altra squadra di un top club europeo ha portato l’attaccante a scegliere un piano B pur di non rimanere fermo per un’intera stagione.

Su altri siti se ne discute

Victor Osimhen non resterà al Galatasaray al termine della stagione. L’attaccante azzurro farà ritorno a Napoli per poi trovare una destinazione definitiva e lasciare per sempre il club partenopeo. L’alternativa turca è stata infatti trovata dopo la chiusura dello scorso mercato estivo come tampone per il calciatore e la società. Victor Osimhen si prepara a essere […] L'articolo Osimhen ha deciso, via dal Galatasaray (e dal Napoli) a fine stagione: il suo futuro è in Premier League ... 🔗dailynews24.it

Victor Osimhen ha tornato ad essere una persona – prima ancora che un giocatore – felice con addosso la maglia del Galatasaray.... 🔗calciomercato.com

La Juventus continua a riferirsi a Victor Osimhen nel computo dei futuri arrivi in squadra, ma l’attaccante nigeriano è più vicino alla Premier League. Guai per la Juventus a fare i conti senza l’oste. Infatti, da tempo il club bianconero è sulle tracce dell’attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, il quale si è confermato in stagione con numeri straordinari, vestendo la maglia del Galatasaray. 🔗tvplay.it

Osimhen ha l'accordo con lo United: il Napoli attende l'offerta; L'Arabia Saudita tenta Osimhen, c'è l'offerta per il Napoli: l'attaccante ha imposto due condizioni; Victor Osimhen: dalla clausola milionaria all’offerta araba, un futuro in bilico; Osimhen, il Napoli aspetta l'offerta del Psg e non farà sconti sulla clausola. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Osimhen alla Juventus: dalla Turchia sicuri, l'offerta bianconera è la più alta - Victor Osimhen diventerà, con ogni probabilità, uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. L'attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray con cui sta v ... 🔗informazione.it

Osimhen Juventus, svolta nella corsa al nigeriano: è dei bianconeri l’offerta più alta ricevuta da Napoli e giocatore! I dettagli - Osimhen Juventus, svolta nella corsa al nigeriano: è dei bianconeri l’offerta più alta ricevuta da Napoli e giocatore! I dettagli e le ultimissime novità Arrivano aggiornamenti molto importanti per qu ... 🔗juventusnews24.com

Non solo la Premier su Osimhen, lo seguono anche Barcellona e Juve: i dettagli - Victor Osimhen sarà al centro del mercato estivo con il nigeriano che lascerà definitivamente il Napoli. Sulle sue tracce ci sono due club di Premier League, ma anche di Barcellona e Juventus con il c ... 🔗informazione.it