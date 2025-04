Osimhen al Mondiale per Club 75 milioni per il Napoli la destinazione è sorprendente

Napoli, Osimhen accostato a sorpresa a un Club che giocherà il prossimo Mondiale per Club: cifra altissima in ballo.Il Napoli si avvia verso un'estate di rivoluzioni. Una di quelle che promette di ridisegnare l'identità della squadra, dentro e fuori dal campo, per accontentare Conte, oltre che per affrontare tre competizioni. E, come spesso accade nei momenti di passaggio, il destino dei grandi nomi fa da spartiacque.Victor Osimhen è uno di quei nomi che da soli fanno rumore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dall'Arabia Saudita è in arrivo un'offerta che potrebbe cambiare tutto: l'Al-Hilal sarebbe pronto a versare i 75 milioni della clausola rescissoria per portarlo via già a giugno.Napoli, Osimhen infuoca il mercatoUna notizia che sorprende, non tanto per il valore economico, quanto per la destinazione.

