Orrore a Pianura tenta di colpire la compagna con un martello arrestato 50enne per violenza di genere

colpire la compagna davanti ai figli.Questa notte i carabinieri della stazione Napoli Pianura hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne già noto alle forze dell’ordine. La segnalazione anonima arrivata al 112 parlava di schiamazzi e urla che provenivano da un appartamento di Pianura.I carabinieri salgono le scale e irrompono nell’abitazione. In quegli istanti il 50enne ha tra le mani un martello e sta tentando di colpire la compagna 49enne minacciando di ucciderla.Alla vista dei militari l’uomo getta l’arma e tenta la fuga ma viene bloccato e arrestato. Dalle indagini dei carabinieri emergono diversi episodi di violenza avvenuti nel tempo e che la donna con i due figli della coppia hanno subìto senza mai denunciare. Leggi su Puntomagazine.it I Carabinieri irrompono in un appartamento dopo una segnalazione anonima: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, stava perladavanti ai figli.Questa notte i carabinieri della stazione Napolihannoper maltrattamenti in famiglia ungià noto alle forze dell’ordine. La segnalazione anonima arrivata al 112 parlava di schiamazzi e urla che provenivano da un appartamento di.I carabinieri salgono le scale e irrompono nell’abitazione. In quegli istanti ilha tra le mani une stando dila49enne minacciando di ucciderla.Alla vista dei militari l’uomo getta l’arma ela fuga ma viene bloccato e. Dalle indagini dei carabinieri emergono diversi episodi diavvenuti nel tempo e che la donna con i due figli della coppia hanno subìto senza mai denunciare.

