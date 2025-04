Oroscopo Branko le previsioni segno per segno per la settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2025

settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 aprile al 1 maggio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 25 aprile al 1 maggio 2025.Oroscopo di Branko dal 25 aprile al 1 maggio 2025Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio 2025.Oroscopo Branko ArieteLa giornata della Liberazione quest’anno è dedicata a voi, che siete del tutto liberi da disturbi stellari! Domenica 27 il Novilunio vi apre nuove opportunità nel campo pratico e finanziario, prendete l’iniziativa; Mercurio vi suggerisce nuove imprese esaltanti – cercate però di restare pratici e concreti, badate al sodo. Superguidatv.it - Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2025 Leggi su Superguidatv.it Come ognil’astrologo, per ille Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito ledell’le. L’esperto di astrologia ha preparatoper, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25al 1. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa? Scopriamolo insieme grazie all’didal 25al 1didal 25al 1Ecco di seguito ledei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite daper lache va dal 25al 1ArieteLa giornata della Liberazione quest’anno è dedicata a voi, che siete del tutto liberi da disturbi stellari! Domenica 27 il Novilunio vi apre nuove opportunità nel campo pratico e finanziario, prendete l’iniziativa; Mercurio vi suggerisce nuove imprese esaltanti – cercate però di restare pratici e concreti, badate al sodo.

