Ilfattoquotidiano.it - Ornella Vanoni improvvisa “Ma mi…” per strada: “Il 25 aprile è una data che per i giovani non è importante perché non conoscono bene la storia” – IL VIDEO

è apparsa a sorpresa, ieri nel pomeriggio, davanti alla sede storica del Piccolo Teatro di Milano, in via Rovello in centro a Milano, per cantare uno dei brani che hanno lanciato la sua carriera “Ma mi.” del 1961. Non proprio un casovia Rovello, durante la dittatura fascista, si trovava la sede della legione Ettore Muti, nota per gli arresti e le torture inflitte ai dissidenti. Il Teatro oggi è intitolato a Paolo Grassi e Giorgio Strehler che “non hanno mai fatto la Resistenza armata ma l’hanno fatta nei teatri”, ha spiegato la.“Quando sono entrata in questo teatro non c’era più sangue – ha raccontato l’artista davanti a un nutrito gruppo di fan e passanti che hanno voluto condividere con lei il momento musicale – non era più quel posto orribile, ma c’era un’atmosfera forte, c’era qualcosa di speciale, una forza in questo posto.