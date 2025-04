Ornella Vanoni a margine del appuntamento speciale dedicato alla memoria della Liberazione davanti al Piccolo Teatro Grassi

Ornella Vanoni a margine dell'appuntamento speciale dedicato alla memoria della Liberazione davanti al Piccolo Teatro Grassi.

Quella del 25 aprile è una data che «per i giovani non è importante perché non conoscono quella storia bene e, quindi, lo sentiamo noi perché lo abbiamo vissuto in parte». Così Ornella Vanoni.

«Questo Teatro è importantissimo, è il primo Teatro in Italia che è stato aperto e c'era il sangue, ancora adesso se uno va a lavorare al Piccolo i camerini sono come delle celle, sono molto piccoli. Questo e' un posto importante non solo per la città ma per l'Europa», ha continuato Vanoni.

