Orlando bacchetta Tudor dopo la partita della Juve contro il Parma: le dichiarazioni sulle scelte del tecnicoMassimo Orlando ha parlato del momento della Juve dopo la sconfitta contro il Parma: le parole a TMW Radio.PAROLE – «Aveva portato a casa risultati ultimamente ma non mi era piaciuta. Mi sembra più organizzata in campo ma non mi convince. Il Parma ha fatto bene, Chivu ha fatto un super-lavoro, ma non mi convince la Juve. Mi convince solo il suo calendario, ma in questa annata maledetta la vedo davvero dura. E poi Conceicao deve giocare. Che aspetti a metterlo? Devi trovare una soluzione per metterlo dentro. E’ l’unico che ti salta l’uomo, fa cross, deve giocare». .com Juventusnews24.com - Orlando bacchetta Tudor: «Questo bianconero deve giocare, che aspetti a metterlo? È l’unico che ti salta l’uomo…» Leggi su Juventusnews24.com dopo la partita della Juve contro il Parma: le dichiarazioni sulle scelte del tecnicoMassimoha parlato del momento della Juve dopo la sconfitta contro il Parma: le parole a TMW Radio.PAROLE – «Aveva portato a casa risultati ultimamente ma non mi era piaciuta. Mi sembra più organizzata in campo ma non mi convince. Il Parma ha fatto bene, Chivu ha fatto un super-lavoro, ma non mi convince la Juve. Mi convince solo il suo calendario, ma in questa annata maledetta la vedo davvero dura. E poi Conceicao. Che? Devi trovare una soluzione perdentro. E’che til’uomo, fa cross,». .com

