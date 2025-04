Ore 13 11 a Roma It alert per saluto a Papa Francesco Paura e polemica tra i cittadini

Roma, 25 aprile 2025 – Alle 13.11 in punto di oggi è scattato l’alert della Protezione civile a Roma. Tutti i cellulari all'interno del Grande Raccordo Anulare hanno suonato all'unisono in contemporanea per l'It-alert inviato dal Dipartimento della Protezione Civile. Ma non c’era nessuna calamità in corso. Il messaggio, inviato in italiano, inglese, francese e spagnolo, annunciava: "saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile". L’alert è stato accompagnato prima da un grande spavento, poi – una volta verificato il contenuto del messaggio – dalla sorpresa dei cittadini, che non avevano mai ricevuto una vera allerta, tranne quelle di prova nei mesi scorsi. E così sui social impazza la protesta di molti utenti che ritengono eccessivo l'utilizzo del sistema per annunciare gli orari di chiusura di piazza San Pietro. Quotidiano.net - Ore 13.11: a Roma It-alert per saluto a Papa Francesco. Paura e polemica tra i cittadini Leggi su Quotidiano.net , 25 aprile 2025 – Alle 13.11 in punto di oggi è scattato l’della Protezione civile a. Tutti i cellulari all'interno del Grande Raccordo Anulare hanno suonato all'unisono in contemporanea per l'It-inviato dal Dipartimento della Protezione Civile. Ma non c’era nessuna calamità in corso. Il messaggio, inviato in italiano, inglese, francese e spagnolo, annunciava: ". Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile". L’è stato accompagnato prima da un grande spavento, poi – una volta verificato il contenuto del messaggio – dalla sorpresa dei, che non avevano mai ricevuto una vera allerta, tranne quelle di prova nei mesi scorsi. E così sui social impazza la protesta di molti utenti che ritengono eccessivo l'utilizzo del sistema per annunciare gli orari di chiusura di piazza San Pietro.

Approfondimenti da altre fonti

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per è aperto al transito il tratto tra Anagni e Colleferro in A1 Roma Napoli verso Roma precedentemente chiuso per incidente al momento ci sono code in smaltimento e si viaggia in prossimità dell'incidente su due corsie di smaltimento anche le code per curiosi in direzione Napoli ci possiamo sul Raccordo Anulare della capitale Al momento la circolazione risulta scorrevole ad eccezione delle code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione Roma ... 🔗romadailynews.it

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi, 11 Aprile 2025: i numeri vincenti - La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, 11 Aprile 2025. Combinazione vincente Million Day 11 Aprile 2025 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. 🔗zon.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza al km 627 nel quale sono rimasti coinvolti un'autovettura è un camion ma permangono code tra Ferentino Ceprano in direzione Napoli Pertanto si consiglia di uscire a Ferentino proseguire sulla Casilina e rientrare in autostrada Ceprano sul Raccordo Anulare attualmente la circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione di rallentamenti in esterna tra Prenestina e A24 Roma Teramo ora il ... 🔗romadailynews.it

Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 aprile; Sciopero di bus e metro a Roma. L’8 novembre stop nazionale; Sciopero Nazionale di 24 Ore a Roma: 29 Novembre 2024; Sciopero di domani, 29 novembre: quando si fermano bus, tram e metro a Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze e Napoli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LA TRAMA DI ROMA ORE 11 - alcune centinaia di ragazze accorrono da tutti i punti di Roma alla sede della ditta in cerca di personale. L'attesa dura diverse ore e le ragazze si affollano sulla scala. Ad un certo punto una ... 🔗comingsoon.it

Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 aprile - Derby Lazio-Roma, Appia Run, domenica delle Palme e cortei. Nel weekend diversi eventi che modificheranno la circolazione nella Capitale ... 🔗romatoday.it

Roma Appia Run 2025: orari, strade chiuse e bus deviati domenica 13 aprile - Gli orari della Roma Appia Run: a che ora parte e finisce La Roma Appia Run in programma domenica 13 aprile inizia alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e termina allo stadio Nando Martellini. 🔗fanpage.it