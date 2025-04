Orbetello multa all’Anpi per aver celebrato il 25 aprile in uno spazio non concesso

Orbetello, 25 aprile 2025 – Anpi multata di 566 euro a Orbetello per occupazione di suolo pubblico della piazza dove nella mattinata del 25 aprile, nonostante lo stop dell'amministrazione comunale, ha tenuto un'iniziativa nel ricordo a ottant'anni dalla Liberazione dal nazifascismo.La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi presidente provinciale dell'Anpi di Grosseto. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere. Ma l'Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa. Ricevuta la multa dal comandante dei vigili di Orbetello, Anpi ora medita di fare ricorso al Tar. FOTO DEL PAPA FRANCESCO ANPI MANIFESTAZIONE Le schermaglie vanno avanti dalla giornata di giovedì. Il Comune ha infatti negato il suolo pubblico e l'Anpi era andata a manifestare davanti all'amministrazione stessa contro questa decisione.

