Orban vede Meloni visita di cortesia

Orban è andato a Palazzo Chigi per "una visita di cortesia" al premier Meloni. Sono stati colloqui informali visto che il primo ministro ungherese si trova nella Capitale per partecipare, domani, al funerale di Papa Francesco. L'incontro con Meloni è durato circa un'ora.Orban è uscito a bordo di un van senza rilasciare dichiarazioni. La visita s'inquadra nell'ambito del rapporto di lunga data tra i due leader,spiegano fonti di Palazzo Chigi. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.35 Il primo ministro unghereseè andato a Palazzo Chigi per "unadi" al premier. Sono stati colloqui informali visto che il primo ministro ungherese si trova nella Capitale per partecipare, domani, al funerale di Papa Francesco. L'incontro conè durato circa un'ora.è uscito a bordo di un van senza rilasciare dichiarazioni. Las'inquadra nell'ambito del rapporto di lunga data tra i due leader,spiegano fonti di Palazzo Chigi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

M.O., Meloni vede Herzog: bene tenuta accordo su cessate il fuoco - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/02/M-O-Meloni-vede-Herzog-bene-tenuta-accordo-su-cessate-il-fuoco_20250219_video_19574240.mp4 L'articolo M.O., Meloni vede Herzog: bene tenuta accordo su cessate il fuoco proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗ilfogliettone.it

L’Ue (senza Orbán) al fianco di Zelensky: «Pace solo con garanzie per l’Ucraina, da Trump nessun vero negoziato». La sfida di Meloni sul riarmo - Quelli che gli Usa stanno al momento conducendo tra Russia e Ucraina per tentare di porre fine al conflitto «non sono veri e propri negoziati». È la valutazione condivisa dai leader dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo, secondo quanto fanno trapelare fonti Ue. Nella prima parte del summit, i capi di Stato e di governo hanno discusso proprio del futuro dell’Ucraina, dopo essere stati aggiornati dallo stesso Volodymyr Zelensky (in collegamento video) sui negoziati e in particolare sui contenuti della telefonata avuta ieri con Donald Trump. 🔗open.online

L'altalena di Meloni sui dazi fra Trump e l'Ue: sente Starmer e vede Weber - Giorgia Meloni sta sull’altalena. Dice di non voler sfilarsi dalla trattativa europea, ma nel suo partito, Fratelli d’Italia, i ministri che le sono più vicini, si danno forza e ra... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Meloni riceve Orbán a Palazzo Chigi: “Visita di cortesia”. Tutti i leader che renderanno omaggio al Papa; Meloni vede Orbán per cortesia; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | San Pietro, stop agli ingressi: «250mila per salutarlo». Meloni riceve Orban a Palazzo Chigi; Meloni riceve Orban e Starmer a Palazzo Chigi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni vede Orbán "per cortesia" - Poi è il turno del britannico Starmer mentre non è previsto un incontro col francese Macron. La premier spera ancora in un bilaterale con Trump ... 🔗huffingtonpost.it

Meloni riceve Orban e Starmer a Palazzo Chigi - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto, a Palazzo Chigi, il primo ministro ungherese Viktor Orban e successivamente il primo ministro britannico Keir Starmer. Si tratta, viene spiegato ... 🔗quotidiano.net

Meloni riceve Orbán a Palazzo Chigi: primo leader dalla premier - “In Vaticano, ho reso omaggio al Santo Padre. Un uomo coraggioso e di pace che è stato al fianco dell’Ungheria nei momenti difficili. La sua fede e la sua amicizia non saranno dimenticate”. Lo scrive ... 🔗msn.com