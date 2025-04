Ora e sempre a Milano la mostra sulla Resistenza tra battaglie del passato e guerre di oggi

Milano celebra il 25 aprile con una mostra d’arte che è insieme omaggio e dichiarazione di intenti. Si intitola Ora e sempre e si tiene alla Casa della Memoria, in via Federico Confalonieri 14, dal 18 aprile al 25 maggio. L’iniziativa, promossa da Anpi Provinciale di Milano, riunisce oltre sessanta opere tra pittura e scultura, per raccontare non solo ciò che è stato, ma ciò che ancora oggi la Resistenza rappresenta.Quaranta delle opere sono firmate da importanti artisti del passato e trenta da autori contemporanei, tutti legati all’ambiente milanese e lombardo: vanno a comporre un percorso espositivo che non vuole essere una mostra sulla Resistenza, ma una mostra per la Resistenza. A queste si aggiungono otto sculture, in un dialogo continuo tra generazioni artistiche diverse unite da uno stesso filo: l’impegno civile. Ilfattoquotidiano.it - Ora e sempre, a Milano la mostra sulla Resistenza tra battaglie del passato e guerre di oggi Leggi su Ilfattoquotidiano.it In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione,celebra il 25 aprile con unad’arte che è insieme omaggio e dichiarazione di intenti. Si intitola Ora ee si tiene alla Casa della Memoria, in via Federico Confalonieri 14, dal 18 aprile al 25 maggio. L’iniziativa, promossa da Anpi Provinciale di, riunisce oltre sessanta opere tra pittura e scultura, per raccontare non solo ciò che è stato, ma ciò che ancoralarappresenta.Quaranta delle opere sono firmate da importanti artisti dele trenta da autori contemporanei, tutti legati all’ambiente milanese e lombardo: vanno a comporre un percorso espositivo che non vuole essere una, ma unaper la. A queste si aggiungono otto sculture, in un dialogo continuo tra generazioni artistiche diverse unite da uno stesso filo: l’impegno civile.

