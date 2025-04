Ora e sempre 25 aprile lo speciale stasera in tv anticipazioni e ospiti

aprile 2025 a partire dalle 21.20, lo speciale "Ora e per sempre 25 aprile"; e trasforma la Casa Museo Cervi in un palco ideale dove Storia e attualità evocano il valore intramontabile della libertà. Guidati da Marco. Today.it - "Ora e sempre 25 aprile", lo speciale stasera in tv: anticipazioni e ospiti Leggi su Today.it In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Rai 3 trasmette oggi, 252025 a partire dalle 21.20, lo"Ora e per25"; e trasforma la Casa Museo Cervi in un palco ideale dove Storia e attualità evocano il valore intramontabile della libertà. Guidati da Marco.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Otto pagine speciali per ricordare il valore di Genova e il ruolo della città nella giornata della Liberazione: non è un caso che il presidente della Repubblica abbia voluto essere presente, nonostante gli impegni derivanti dalla morte di Papa Francesco. Ce ne parla Giovanni Mari, caporedattore centrale del Secolo XIX 🔗ilsecoloxix.it

La Liberazione compie 80 anni e il manifesto festeggia l’attualità delle lotte di resistenza con un inserto speciale di 20 pagine, venerdì 25 aprile, in omaggio con il giornale in […] The post Sempre è ora di resistenza: il 25 aprile l’inserto speciale del manifesto first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Otto pagine speciali per ricordare il valore di Genova e il ruolo della città nella giornata della Liberazione: non è un caso che il presidente della Repubblica abbia voluto essere presente, nonostante gli impegni derivanti dalla morte di Papa Francesco. Ce ne parla Giovanni Mari, caporedattore centrale del Secolo XIX 🔗ilsecoloxix.it

Ora e sempre 25 aprile, lo speciale stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Speciale 25 aprile: celebriamo in tv gli 80 anni dalla Liberazione; «Propaganda Live»: puntata speciale per gli ottant'anni del 25 aprile, in diretta su La7; Venerdì 25 aprile 2025: frase del buongiorno, santo e oroscopo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stasera in tv (25 aprile): Mirian Leone e Monica Bellucci coppia d'oro, Damilano cambia orario e punta al record - Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 25 aprile: dallo speciale de Il cavallo e la torre, fino alle inchieste di Quarto Grado ... 🔗libero.it

Stasera in tv (25 aprile): Marco Damilano torna in TV a sorpresa, cosa farà nella sfida inattesa con Quarto Grado - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... 🔗libero.it

Perché si festeggia il 25 aprile - Sono passati 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: ecco frasi, citazioni, canzoni e programmi in tv per celebrare il 25 aprile 2025 ... 🔗msn.com