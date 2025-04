Onesta onestà Grillo accusato di viaggiare a sbafo sui traghetti bufera su Conte per il vitalizio all’ex ministro De Lorenzo

onestà, onestà!”. Oggi la questione morale non sembra più essere la priorità, stando alle ultime vicende che vedono coinvolto anche il fondatore del Movimento Cinque Stelle. L’accusa per lui è grave, ma al momento Beppe Grillo non risulta indagato. I giudici però sostengono che abbia viaggiato a sbafo sui traghetti della Tirrenia grazie ai benefit concessi da un imprenditore, Vincenzo Onorato, che forse si attendeva e ottenne contropartite politiche. Secondo la Procura di Genova tra i beneficiari degli omaggi della compagnia c’era anche il comico Beppe Grillo, suo figlio Ciro e gli altri ragazzi imputati nel processo per il presunto stupro di una studentessa italo norvegese.Grillo coinvolto nello scandalo di “traghettopoli”Secondo quanto emerso dalle indagini le compagnie del gruppo Onorato avrebbero regalato, in sei anni, quasi 34 mila biglietti. Secoloditalia.it - “Onesta, onestà!”. Grillo accusato di viaggiare a sbafo sui traghetti, bufera su Conte per il vitalizio all’ex ministro De Lorenzo Leggi su Secoloditalia.it Sono lontani, lontanissimi i tempi in cui il M5S si faceva largo nella politica italiana a suon di slogan, “!”. Oggi la questione morale non sembra più essere la priorità, stando alle ultime vicende che vedono coinvolto anche il fondatore del Movimento Cinque Stelle. L’accusa per lui è grave, ma al momento Beppenon risulta indagato. I giudici però sostengono che abbia viaggiato asuidella Tirrenia grazie ai benefit concessi da un imprenditore, Vincenzo Onorato, che forse si attendeva e ottenne contropartite politiche. Secondo la Procura di Genova tra i beneficiari degli omaggi della compagnia c’era anche il comico Beppe, suo figlio Ciro e gli altri ragazzi imputati nel processo per il presunto stupro di una studentessa italo norvegese.coinvolto nello scandalo di “traghettopoli”Secondo quanto emerso dalle indagini le compagnie del gruppo Onorato avrebbero regalato, in sei anni, quasi 34 mila biglietti.

