Omicidio suicidio a Volvera Andrea Longo uccide la coppia di vicini poi si taglia la gola Era ossessionato dalla ragazza

Torino, 25 aprile 2025 – uccide a coltellate i vicini di casa, poi si toglie la vita. Ogni ora che passa, sta assumendo contorni sempre più drammatici il duplice Omicidio di Volvera, nel Torinese, dove il 34enne Andrea Longo – originario di Saronno – ha ammazzato una giovane coppia e poi si è suicidato con lo stesso coltello. I due ragazzi sono stati uccisi con un coltello da sub con una doppia lama: si chiamavano Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29 anni, entrambi operai.Un'amica della 29enne avrebbe raccontato agli inquirenti: "Era ossessionato da Chiara". Pare che Longo avesse provato ad avvicinare la ragazza, che invece lo avrebbe più volte respinto. Alla fine la follia, con una epilogo violento come quello del femminicidio di Sara Campanella a Messina, aggredita e uccisa a coltellate per strada.

