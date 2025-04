Omicidio suicidio A 17 anni ucciso dal padre Aveva difeso la mamma

anni di origine polacca, ha ucciso il figlio diciassettenne Riccardo e si è tolto la vita. Il fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì nella frazione Oltra del comune di Lamon, 40 chilometri da Belluno, dove gli abitanti, meno di tremila e solo trenta nel borgo, sono soprattutto agricoltori e pastori. La colpa dell’adolescente è stata quella di avere difeso la madre dall’ormai ex marito che continuava ad avere un comportamento vessatorio. L’uomo ha scoperto che la donna era andato a denunciarlo ai carabinieri e se l’è presa col figlio che ha sostenuto la madre affermando che "così non poteva andare avanti". Quotidiano.net - Omicidio-suicidio. A 17 anni ucciso dal padre. Aveva difeso la mamma Leggi su Quotidiano.net Una tragedia familiare in una situazione assai complessa dove una coppia ormai separata era costretta a vivere nella stessa casa, probabilmente perché l’uomo non poteva permettersi un’altra abitazione. E così al termine di una delle tante liti fra le mura domestiche Vladislav Gaio, 49di origine polacca, hail figlio diciassettenne Riccardo e si è tolto la vita. Il fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì nella frazione Oltra del comune di Lamon, 40 chilometri da Belluno, dove gli abitanti, meno di tremila e solo trenta nel borgo, sono soprattutto agricoltori e pastori. La colpa dell’adolescente è stata quella di averela madre dall’ormai ex marito che continuava ad avere un comportamento vessatorio. L’uomo ha scoperto che la donna era andato a denunciarlo ai carabinieri e se l’è presa col figlio che ha sostenuto la madre affermando che "così non poteva andare avanti".

